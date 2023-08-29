Маркина-Мазнева Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина-Мазнева Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин-Мазнев Николай Егорович

Отец ребёнка: Маркин-Мазнев Егор Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин-Мазнев Егор Егорович

Место жительства
Неизвестно
Чехов, Чехов, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
1911
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