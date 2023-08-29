Маркина-Мазнева Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин-Мазнев Николай Егорович
Отец ребёнка: Маркин-Мазнев Егор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чехов, Чехов, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
1911