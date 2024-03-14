Максим (Иван) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим (Иван)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Анисья Максимовна (Ивановна)

Мать ребёнка: не указана

РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M79P?i=334&wc=... Показать все
Смерть
Неизвестно

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