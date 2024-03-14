Максим (Иван)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Анисья Максимовна (Ивановна)
Мать ребёнка: не указана
РС4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-9C1N?i=409&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530 РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M79P?i=334&wc=... Показать все
Смерть
Неизвестно