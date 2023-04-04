Фёкла Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Клюкин Федор Куприянович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1824
Муж: Самойла Семенович
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1824
Отец ребёнка: Самойла Семенович
Рождение ребёнка
21.10.1827
Сын: Сергей Самойлович
Отец ребёнка: Самойла Семенович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Самойла Семенович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834
Дочь: Ксения Самойловна
Отец ребёнка: Самойла Семенович
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Демина Евдокия Самойловна
Отец ребёнка: Самойла Семенович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Самойлов-Немов Михаил Самойлович
Отец ребёнка: Самойла Семенович
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Мария Самойловна
Отец ребёнка: Самойла Семенович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1849
Дочь: Екатерина Самойловна
Отец ребёнка: Самойла Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.11.1857