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Фёкла Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Клюкин Федор Куприянович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1824

Муж: Самойла Семенович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1824

Сын: Самойлов Иван Самойлович

Отец ребёнка: Самойла Семенович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1827

Сын: Сергей Самойлович

Отец ребёнка: Самойла Семенович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Самойлин Фрол Самойлович

Отец ребёнка: Самойла Семенович

Рождение ребёнка
Около ?.01.1834

Дочь: Ксения Самойловна

Отец ребёнка: Самойла Семенович

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Демина Евдокия Самойловна

Отец ребёнка: Самойла Семенович

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Самойлов-Немов Михаил Самойлович

Отец ребёнка: Самойла Семенович

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Мария Самойловна

Отец ребёнка: Самойла Семенович

Рождение ребёнка
Около ?.01.1849

Дочь: Екатерина Самойловна

Отец ребёнка: Самойла Семенович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857
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