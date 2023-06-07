Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Васильев Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федоров

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федоров

Рождение ребёнка
1859

Сын: Васильев Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федоров

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ефимия Васильева

Отец ребёнка: Василий Федоров

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Федоров

Рождение ребёнка
1868

Сын: Васильев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федоров

Смерть
После 1869
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