Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Васильев Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ефимия Васильева
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Федоров
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Василий Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федоров
Смерть
После 1869