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Сурин Яков Яковлевич

Место рождения

Белоомут, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоомут, Луховицы, Московская область
Восприемник
30.03.1891 ст.
Белоомут, Луховицы, Московская область
Восприемники: По билету солдат из крестьян села Нижнего Белоомута Яков Яковлевича и того же села крестьянина собственника Якова Ивановича Сурина, дочь девица Ксенія Яковлевна Сурина. У младенца: Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно

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