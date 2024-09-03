Сурин Яков Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
30.03.1891 ст.
Восприемники: По билету солдат из крестьян села Нижнего Белоомута Яков Яковлевича и того же села крестьянина собственника Якова Ивановича Сурина, дочь девица Ксенія Яковлевна Сурина. У младенца: Ма... Показать все
Смерть
Неизвестно