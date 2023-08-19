Горячев Алексей Филиппов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1883
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Александра Петрова
Рождение ребёнка
26.02.1889
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Александра Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Петрова
Смерть
Неизвестно