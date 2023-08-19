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Горячев Алексей Филиппов

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
01.07.1883

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Александра Петрова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1889

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Александра Петрова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Петрова

Смерть
Неизвестно
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