Бушуев Савелий (Савва) Борисов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Савелий (Савва) Борисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: Бушуев Борис Тихонов

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1887 ст.

Жена: Бушуева Мария Александрова

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 57 стр. 52
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: Татьяна Саввина

Мать ребёнка: Бушуева Мария Александрова

приёмная
Место жительства
02.02.1918
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
поручитель на венчании Георгия Федорова Бушуева ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 139 стр. АП 66
Смена имени
До 1918
Савва
Рождение ребёнка
24.03.1921

Дочь: Александра Савельева

Мать ребёнка: Бушуева Лукия Григориева

Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 15
Место жительства
1923
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#69
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Лукия Григориева

Место жительства
Неизвестно
Шаркунова, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 70/165/257
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