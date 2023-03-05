Бушуев Савелий (Савва) Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1869 ст.
Отец: Бушуев Борис Тихонов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1887 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 57 стр. 52
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Дочь: Татьяна Саввина
Мать ребёнка: Бушуева Мария Александрова
приёмная
Место жительства
02.02.1918
поручитель на венчании Георгия Федорова Бушуева ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 139 стр. АП 66
Смена имени
До 1918
Савва
Рождение ребёнка
24.03.1921
Дочь: Александра Савельева
Мать ребёнка: Бушуева Лукия Григориева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 3 стр АП 15
Место жительства
1923
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#69
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Лукия Григориева
Место жительства
Неизвестно
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 70/165/257