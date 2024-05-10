Самсонова (Журбенко) Варвара Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсонова (Журбенко) Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журбенко Степан

Мать: (Ласковая Фамилия) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсонов Василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Самсонова) Олимпиада

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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