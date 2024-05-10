Самсонова (Журбенко) Варвара Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журбенко Степан
Мать: (Ласковая Фамилия) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсонов Василий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Самсонова) Олимпиада
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно