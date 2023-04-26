Курышева Прасковья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курышева Прасковья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Ананьева

Отец ребёнка: Курышев Ананий Егоров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
10 семья
Рождение ребёнка
11.01.1867

Дочь: Татьяна Ананьева

Отец ребёнка: Курышев Ананий Егоров

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курышев Ананий Егоров

Смерть
Неизвестно
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