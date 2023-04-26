Курышева Прасковья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Ананьева
Отец ребёнка: Курышев Ананий Егоров
Место жительства
1857
10 семья
Рождение ребёнка
11.01.1867
Дочь: Татьяна Ананьева
Отец ребёнка: Курышев Ананий Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно