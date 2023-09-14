Хохлов Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1972
Сын: Хохлов-Когут Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Вдович Мария Петровна
Рождение ребёнка
04.12.1974
Сын: Хохлов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Вдович Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.05.1980
Дочь: Хохлова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Вдович Мария Петровна