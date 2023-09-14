Хохлов Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Анатолий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЯУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1972

Сын: Хохлов-Когут Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Вдович Мария Петровна

Рождение ребёнка
04.12.1974

Сын: Хохлов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Вдович Мария Петровна

Рождение ребёнка
17.05.1980

Дочь: Хохлова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Вдович Мария Петровна

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