Гофман Карл Петрович
Место рождения
Дата рождения28.12.1896
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Гофман Маргарита Карловна
Мать ребёнка: Гофман Елизавета Александровна
Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область