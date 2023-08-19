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Гофман Карл Петрович

Место рождения

Суетиновка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

28.12.1896

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Суетиновка, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Гофман Маргарита Карловна

Мать ребёнка: Гофман Елизавета Александровна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гофман Елизавета Александровна

Смерть
1938
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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