Победимов (Солодовников) Зинаида Харитоновна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Рождение ребёнка
13.12.1908
Дочь: Ульяна Филипповна
Отец ребёнка: Победимов Филипп Фёдорович
МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно