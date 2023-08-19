Победимов (Солодовников) Зинаида Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победимов (Солодовников) Зинаида Харитоновна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Харитон Фокеевич

Мать: Солодовников Александра Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.12.1908

Дочь: Ульяна Филипповна

Отец ребёнка: Победимов Филипп Фёдорович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Победимов Филипп Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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