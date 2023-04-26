Куртова (Голуб) Доротея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Куртов Иосиф
д. Адаховщина, Новогрудский район, Гродненская область, Республика Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Кравченя Домна Иосифовна
Отец ребёнка: Куртов Иосиф
д. Адаховщина, Новогрудский район, Гродненская область, Республика Беларусь
Место жительства
С 1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Куртов Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куртов Иосиф
Место жительства
Неизвестно
Залюбичи, Барановичский район, Брестская область
Смерть
После 1933
умерла вскоре после мужа
Похороны
Неизвестно