Куртова (Голуб) Доротея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртова (Голуб) Доротея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1933

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Куртов Роман Иосифович

Отец ребёнка: Куртов Иосиф

д. Адаховщина, Новогрудский район, Гродненская область, Республика Беларусь
Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Кравченя Домна Иосифовна

Отец ребёнка: Куртов Иосиф

д. Адаховщина, Новогрудский район, Гродненская область, Республика Беларусь
Место жительства
С 1904
Заборье, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Куртов Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртов Иосиф

Место жительства
Неизвестно
Залюбичи, Барановичский район, Брестская область
Смерть
После 1933
умерла вскоре после мужа
Похороны
Неизвестно
Заборье, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
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