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Грязнов Яков Иванович

Место рождения

Пустынное, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

?.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Пустынное, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грязнова Анна Николаевна

Военная служба
Неизвестно
ID 61018060 Фамилия Грязнов Имя Яков Отчество Иванович Дата рождения/Возраст __.__.1907 Место рождения Омская обл., Большереченский р-н, с. Пустынное Дата и место призыва __.__.1941 Большереченский РВ... Показать все
Смерть
?.02.1945
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