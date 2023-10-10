Грязнов Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти?.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грязнова Анна Николаевна
Военная служба
Неизвестно
ID 61018060 Фамилия Грязнов Имя Яков Отчество Иванович Дата рождения/Возраст __.__.1907 Место рождения Омская обл., Большереченский р-н, с. Пустынное Дата и место призыва __.__.1941 Большереченский РВ... Показать все
Смерть
?.02.1945