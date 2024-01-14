Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Яким
Мать: Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
16.01.1851
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1852
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1863
Сын: Иван
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно