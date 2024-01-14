Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван

Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Жена

Около 1830 г.р.

Дети

1851 г.р.
1852 г.р.
Около 1853 г.р.
1863 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Яким

Мать: Степанида Егоровна

Рождение ребёнка
16.01.1851

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1852

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1863

Сын: Иван

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close