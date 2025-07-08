Зайко (Януш) Валентина Семеновна 14.10.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайко (Януш) Валентина Семеновна

Автор
ДГ
Гудович Д.

женский, родилась 14.10.1927, Дорогово, Кореличский район, Гродненская область

умерла 26.08.2009, Валевка, Новогрудский район, Гродненская область

Мать
Януш (Жуковская) Евдокия АндреевнаОколо 1898 г.р.
Отец
Януш Семен МатвеевичОколо 1896 г.р.
Супруги
Зайко Иван Денисович28.05.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927

Отец: Януш Семен Матвеевич

Мать: Януш (Жуковская) Евдокия Андреевна

Дорогово, Кореличский район, Гродненская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайко Иван Денисович

Смерть
26.08.2009
Валевка, Новогрудский район, Гродненская область

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