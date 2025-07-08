Зайко (Януш) Валентина Семеновна
женский, родилась 14.10.1927, Дорогово, Кореличский район, Гродненская область
умерла 26.08.2009, Валевка, Новогрудский район, Гродненская область
МатьЯнуш (Жуковская) Евдокия АндреевнаОколо 1898 г.р.
ОтецЯнуш Семен МатвеевичОколо 1896 г.р.
Супруги
Зайко Иван Денисович28.05.1928 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1927
Дорогово, Кореличский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайко Иван Денисович
Смерть
26.08.2009
Валевка, Новогрудский район, Гродненская область