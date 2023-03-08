Никитенко Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко Владимир Николаевич

Место рождения

г. Краснодар

Дата рождения

11.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1965

Отец: Никитенко Николай Семенович

Мать: Никитенко Любовь Ивановна

г. Краснодар
Бракосочетание
02.08.1986

Жена: Никитенко Наталья Александровна

г. Краснодар
Рождение ребёнка
26.09.1987

Дочь: Никитенко Елена Владимировна

Мать ребёнка: Никитенко Наталья Александровна

г. Краснодар
Рождение ребёнка
04.09.1996

Сын: Никитенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Никитенко Наталья Александровна

г. Краснодар
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