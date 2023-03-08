Никитенко Владимир Николаевич
Место рожденияг. Краснодар
Дата рождения11.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1965
г. Краснодар
Бракосочетание
02.08.1986
г. Краснодар
Рождение ребёнка
26.09.1987
Дочь: Никитенко Елена Владимировна
Мать ребёнка: Никитенко Наталья Александровна
г. Краснодар
Рождение ребёнка
04.09.1996
Сын: Никитенко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Никитенко Наталья Александровна
г. Краснодар