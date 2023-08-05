Мишукова Рогалева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишукова Рогалева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогалев Иван Евгеньевич

Мать: Рогалева Воробьева Матрена Петровна

Рождение ребёнка
24.10.1948

Дочь: Селиванова Мишукова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ммшуков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишукова Корнейкова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Ммшуков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишукова Корнейкова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Ммшуков Николай

Смерть
Неизвестно
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