Мишукова Рогалева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1948
Дочь: Селиванова Мишукова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Ммшуков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишукова Корнейкова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Ммшуков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишукова Корнейкова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Ммшуков Николай
Смерть
Неизвестно