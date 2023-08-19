Васюков Нефед Савинович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
церковное расписание : д. Курдюкова в сретенской волости ревизская сказка 15 авг 1850 г Нефеду 60.5 лет, ефрему 27,5 + васса нефедовна с незаконорожденным сыном 16 лет и 10 мес. стр.166, https://pok... Показать все
Рождение ребёнка
1822 или 1928
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Нефедовна Васюкова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно