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Васюков Нефед Савинович

Место рождения

Сретенское, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Сретенское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
церковное расписание : д. Курдюкова в сретенской волости ревизская сказка 15 авг 1850 г Нефеду 60.5 лет, ефрему 27,5 + васса нефедовна с незаконорожденным сыном 16 лет и 10 мес. стр.166, https://pok... Показать все
Рождение ребёнка
1822 или 1928

Сын: Васюков Ефрем Нефедович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Нефедовна Васюкова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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