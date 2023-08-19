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Бараненко Федор Савельевич

Место рождения

Климов, Алексеевский, Белгородская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Бараненко Савелий

Мать: не указана

Климов, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Бараненко Василий Федорович

Мать ребёнка: Бараненко Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
19.01.1906

Дочь: Котенко Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Бараненко Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Бараненко Иван Федорович

Мать ребёнка: Бараненко Ксения Стефановна

Привольный, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.08.1912

Дочь: Бобыль Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Бараненко Ксения Стефановна

Рождение ребёнка
09.11.1918

Дочь: Невенченко Анна Федоровна

Мать ребёнка: Бараненко Ксения Стефановна

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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