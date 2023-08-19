Бараненко Федор Савельевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Бараненко Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Бараненко Василий Федорович
Мать ребёнка: Бараненко Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
19.01.1906
Дочь: Котенко Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Бараненко Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Бараненко Ксения Стефановна
Привольный, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.08.1912
Дочь: Бобыль Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Бараненко Ксения Стефановна
Рождение ребёнка
09.11.1918
Дочь: Невенченко Анна Федоровна
Мать ребёнка: Бараненко Ксения Стефановна
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно