Захарова Устинья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти16.02.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Захаров Артамон
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Захаров Василий
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Захаров Савелий
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, 153
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Россия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Захаров Аким
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Захаров Павел
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Антон
Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич
Смерть
16.02.1950