Захарова Устинья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Устинья Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

16.02.1950

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Захаров Артамон

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Захаров Василий

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Захаров Савелий

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Хвалынск, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Саратовская обл., г. Хвалынск, ул. Ленина, 153
Рождение ребёнка
1912

Сын: Захаров Ефим Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Россия
Рождение ребёнка
1915

Сын: Захаров Аким

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Захаров Павел

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Антон

Отец ребёнка: Захаров Иван Андреевич

Смерть
16.02.1950
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