Останина Варвара Галактионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Останин Авксентий (Оксен) Федотов
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Останин Трофим Авксентьев
Отец ребёнка: Останин Авксентий (Оксен) Федотов
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Параскева Аксентьева
Отец ребёнка: Останин Авксентий (Оксен) Федотов
Рождение ребёнка
08.10.1797 ст.
Дочь: Пелагея Аксентьева
Отец ребёнка: Останин Авксентий (Оксен) Федотов
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Останин Авксентий (Оксен) Федотов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Зиновия Аксентьева
Отец ребёнка: Останин Авксентий (Оксен) Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812