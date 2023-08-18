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Останина Варвара Галактионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Останин Федот Авксентьев

Отец ребёнка: Останин Авксентий (Оксен) Федотов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Останин Трофим Авксентьев

Отец ребёнка: Останин Авксентий (Оксен) Федотов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Параскева Аксентьева

Отец ребёнка: Останин Авксентий (Оксен) Федотов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1797 ст.

Дочь: Пелагея Аксентьева

Отец ребёнка: Останин Авксентий (Оксен) Федотов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Останин Иван Авксентьев

Отец ребёнка: Останин Авксентий (Оксен) Федотов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Зиновия Аксентьева

Отец ребёнка: Останин Авксентий (Оксен) Федотов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Авксентий (Оксен) Федотов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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