Старовойтов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старовойтов Иван
Рождение ребёнка
10.04.1984
Сын: Старовойтов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: ?
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старовойтов Николай Николаевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно