Alles (I)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Alles Christian
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1865
Дочь: Gleich (Alles) Katharina
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1866
Сын: Alles Johann
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Allgeier (Alles) Wilhelmine
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно