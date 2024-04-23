Alles (I) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Alles (I)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Alles Christian

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1865

Дочь: Gleich (Alles) Katharina

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1866

Сын: Alles Johann

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Allgeier (Alles) Wilhelmine

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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