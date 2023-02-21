Сверчков Сергей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверчков Сергей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.2007

Дочь: Сверчкова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Сверчкова Анна Вячеславовна

Рождение ребёнка
15.02.2010

Дочь: Сверчкова Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Сверчкова Анна Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сверчкова Анна Вячеславовна

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