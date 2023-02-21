Сверчков Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.2007
Дочь: Сверчкова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Сверчкова Анна Вячеславовна
Рождение ребёнка
15.02.2010
Дочь: Сверчкова Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Сверчкова Анна Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно