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Батыев Сайфуллюк

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Шафеев Батый

Мать: Габбасова Бикзяляль

Рождение ребёнка
1820

Сын: Сайфуллюков Сайфутдин

Мать ребёнка: Бяди

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Сайфуллюкова Махубзямал

Мать ребёнка: Бяди

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Сайфуллюкова Гульзямал

Мать ребёнка: Бяди

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бяди

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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