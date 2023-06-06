Батыев Сайфуллюк
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Шафеев Батый
Мать: Габбасова Бикзяляль
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Бяди
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Сайфуллюкова Махубзямал
Мать ребёнка: Бяди
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Сайфуллюкова Гульзямал
Мать ребёнка: Бяди
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бяди
Место жительства
Неизвестно
Нижняя Чегодайка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно