Трухин Илларион Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1901
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Костромская губ., Калагринский у., Елисейская в., д.Распозиная, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно