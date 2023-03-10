Трухин Илларион Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрухин Илларион Петрович

Трухин Илларион Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1901

Жена: Трухин Екатерина Артёмовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Костромская губ., Калагринский у., Елисейская в., д.Распозиная, Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close