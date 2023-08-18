Перевозников Степан (Стенка) Харитонов
Место рождениядер. Степановская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1674
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674
Отец: Перевозников Харитон (Харка) Семенов
Мать: не указана
дер. Степановская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Степановская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678