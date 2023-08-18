Перевозников Степан (Стенка) Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозников Степан (Стенка) Харитонов

Место рождения

дер. Степановская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

До 1641 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: Перевозников Харитон (Харка) Семенов

Мать: не указана

дер. Степановская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Степановская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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