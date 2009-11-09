Суханова (Матвеева) Алимпиада Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1933
Дата смерти09.11.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1933
Рождение ребёнка
16.03.1956
Сын: Суханов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Суханов Александр Викторович
Рождение ребёнка
04.10.1957
Дочь: Суханова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Суханов Александр Викторович
Рождение ребёнка
05.10.1959
Дочь: Суханов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Суханов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.11.2009