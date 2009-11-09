Суханова (Матвеева) Алимпиада Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Матвеева) Алимпиада Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1933

Дата смерти

09.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1933

Отец: Матвеев Митрофан Варфоломеевич

Мать: Матвеева Секлетикия Порфирьевна

Рождение ребёнка
16.03.1956

Сын: Суханов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Суханов Александр Викторович

Рождение ребёнка
04.10.1957

Дочь: Суханова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Суханов Александр Викторович

Рождение ребёнка
05.10.1959

Дочь: Суханов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Суханов Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Александр Викторович

Смерть
09.11.2009
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