Фәхретдинова (Исмагилова) Өфегөл Фәхретдин Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фәхретдинова (Исмагилова) Өфегөл Фәхретдин Кызы

Место рождения

Татарстан Республика, р-н. Новошешминский, с. Тубылгы Тау

Дата рождения

1888

Дата смерти

14.06.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Фәхретдин

Мать: Сидикиҗамал

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Место жительства
Неизвестно
Тубылгы Тау, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гатаулла

Рождение ребёнка
27.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Рождение ребёнка
01.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы

Смерть
14.06.1983

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