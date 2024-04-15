Фәхретдинова (Исмагилова) Өфегөл Фәхретдин Кызы
Место рожденияТатарстан Республика, р-н. Новошешминский, с. Тубылгы Тау
Дата рождения1888
Дата смерти14.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Фәхретдин
Мать: Сидикиҗамал
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тубылгы Тау, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гатаулла
Рождение ребёнка
27.03.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы
Рождение ребёнка
01.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исмагилов Абубакир (Әбүбәкер) Исмагил Улы
Смерть
14.06.1983