Пелагея Павловна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сидор Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Трофимов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Попоп Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Трофимов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Марк Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Трофимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно