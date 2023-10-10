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Пелагея Павловна

Место рождения

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сидор Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Трофимов

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Попоп Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Трофимов

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Марк Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Трофимов

Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Трофимов

Место жительства
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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