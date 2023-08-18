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Бородин Андрей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Бородин Тарас Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Бородин Михаил Анреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Бородин Степан Анреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Бородин Андрей Анреевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1812
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости Нет в ревизии Яркуля за 1851 год, вероятно, переехали до 1836 года
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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