Бородин Андрей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Бородин Тарас Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1812
из Ялуторовского округа Омутинской волости Нет в ревизии Яркуля за 1851 год, вероятно, переехали до 1836 года
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно