Шрам Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1961
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1961
Рождение ребёнка
22.04.1984
Дочь: Шрам Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Шрам (Тишкина) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
06.09.1987
Дочь: Голованова (Шрам) Ирина
Мать ребёнка: Шрам (Тишкина) Валентина Николаевна
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.07.1990
Дочь: Боянова (Шрам) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Шрам (Тишкина) Валентина Николаевна