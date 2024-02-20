Шрам Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШрам Григорий Иванович

Шрам Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1961

Отец: Шрам Иван Григорьевич

Мать: Шрам (Капелюх) Грета Трофимовна

Рождение ребёнка
22.04.1984

Дочь: Шрам Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Шрам (Тишкина) Валентина Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.09.1987

Дочь: Голованова (Шрам) Ирина

Мать ребёнка: Шрам (Тишкина) Валентина Николаевна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.07.1990

Дочь: Боянова (Шрам) Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Шрам (Тишкина) Валентина Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.