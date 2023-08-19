Лоскутов Дмитрий Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Дмитрий Федосеевич

Место рождения

Комарова, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарова, Яранский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Комарова, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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