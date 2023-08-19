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Лоскутов Дмитрий Федосеевич
Лоскутов Дмитрий Федосеевич
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Место рождения
Комарова
, Яранский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1918
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Комарова
, Яранский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Комарова
, Яранский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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