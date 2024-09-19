Неонилла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смерти10.08.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1881 ст.
вторым браком. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZM-KHGT?i=39&wc=QPWV-NF3%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589607364&cc=1931806
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Отец ребёнка: Хомутов Максим Максимович
Смерть
10.08.1892 ст.