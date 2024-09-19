Неонилла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонилла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

10.08.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Вычислено 1885 г.р.

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1881 ст.

Муж: Хомутов Максим Максимович

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
вторым браком. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZM-KHGT?i=39&wc=QPWV-NF3%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589607364&cc=1931806
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Хомутов Иван Максимович

Отец ребёнка: Хомутов Максим Максимович

Смерть
10.08.1892 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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