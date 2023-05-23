Золототрубова (Щербинин) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золототрубова (Щербинин) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Щербинин Иван Константинович

Отец ребёнка: Щербинин Константин Егорович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Щербинин Константин Егорович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Щербинин Роман Константинович

Отец ребёнка: Щербинин Константин Егорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Щербинин Семен Константинович

Отец ребёнка: Щербинин Константин Егорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Щербинин Николай Константинович

Отец ребёнка: Щербинин Константин Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Константин Егорович

Смерть
Неизвестно
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