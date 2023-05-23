Золототрубова (Щербинин) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Щербинин Иван Константинович
Отец ребёнка: Щербинин Константин Егорович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Щербинин Константин Егорович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Щербинин Роман Константинович
Отец ребёнка: Щербинин Константин Егорович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Щербинин Семен Константинович
Отец ребёнка: Щербинин Константин Егорович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Щербинин Николай Константинович
Отец ребёнка: Щербинин Константин Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно