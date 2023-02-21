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Клементьев Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1938

Дата смерти

14.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1938

Отец: Клементьев Алексей

Мать: Клементьева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
18.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.08.1994
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