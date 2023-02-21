Клементьев Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1938
Дата смерти14.08.1994
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1938
Отец: Клементьев Алексей
Рождение ребёнка
18.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.08.1994