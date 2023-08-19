Лопханова (Попинакина) Варвара Федорова
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти16.05.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Попинака Федор Ефремов
Мать: Попинака Федора Павлова
Рождение ребёнка
11.03.1922
Дочь: Елинская Агафия Федосовна
Отец ребёнка: Лопханов Федос Арсентьевич
Кульнево, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
16.05.1945
Новосоветский, Жирятинский муниципальный район, Брянская область