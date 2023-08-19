Лопханова (Попинакина) Варвара Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопханова (Попинакина) Варвара Федорова

Место рождения

Прирубки, Погарский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

16.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Попинака Федор Ефремов

Мать: Попинака Федора Павлова

Прирубки, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
11.03.1922

Дочь: Елинская Агафия Федосовна

Отец ребёнка: Лопханов Федос Арсентьевич

Кульнево, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
16.05.1945
Новосоветский, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
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