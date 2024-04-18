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Павлова Анна Дмитриевна

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: Павлов Дмитрий Васильевич

Мать: Павлова Васса Ивановна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Год рождения из КВ 1881 г. Александро-Невской единовеческой церкви ст. Верхне-Каргальской (11 лет) Ее отец служил там дьяконом Ведомость о церкви. Единоверческая, во имя Святого Благоверного и Велико... Показать все
Восприемник
26.01.1886 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Восприемница Ксении, дочери Ивана Петровича и Пелагеи Федотовны (Федоровны) Павловых Александро-Невская единоверческая церковь ГАРО 803-2-281 л. 84об. запись №7
Смерть
Неизвестно
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