Павлова Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1870 ст.
Отец: Павлов Дмитрий Васильевич
Мать: Павлова Васса Ивановна
Год рождения из КВ 1881 г. Александро-Невской единовеческой церкви ст. Верхне-Каргальской (11 лет) Ее отец служил там дьяконом Ведомость о церкви. Единоверческая, во имя Святого Благоверного и Велико... Показать все
Восприемник
26.01.1886 ст.
Восприемница Ксении, дочери Ивана Петровича и Пелагеи Федотовны (Федоровны) Павловых Александро-Невская единоверческая церковь ГАРО 803-2-281 л. 84об. запись №7
Смерть
Неизвестно