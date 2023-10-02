Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Потапов Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Потапов (романов) Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Потапов (романов) Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Матвеева
Отец ребёнка: Потапов (романов) Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1869