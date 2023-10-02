Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Потапов Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Потапов (романов) Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов (романов) Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Потапов (романов) Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Матвеева

Отец ребёнка: Потапов (романов) Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов (романов) Матвей Иванович

Смерть
После 1869
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