Горячев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горячев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Горячев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смоленской губ. Гжатскаго уезда, Корытовской волости, деревни Бражникова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячев Мартын(Мартин) Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячев Иосиф (уволенный в запас солдат) Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячев Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячева Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно