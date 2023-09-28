Горячев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горячев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Горячев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смоленской губ. Гжатскаго уезда, Корытовской волости, деревни Бражникова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Федор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Мартын(Мартин) Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Иосиф (уволенный в запас солдат) Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячева Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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