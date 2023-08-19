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Рогудеев Яков Иванович

Место рождения

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1910.?.?

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Рогудеев Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Рогудеева Любовь Павловна

Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Смерть
?.10.1941
Рождение ребёнка
26.01.1942

Сын: Рогудеев Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Рогудеева Любовь Павловна

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