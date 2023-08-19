Рогудеев Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1910.?.?
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рогудеев Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Рогудеева Любовь Павловна
Пропал без вести (военное)
?.10.1941
Смерть
?.10.1941
Рождение ребёнка
26.01.1942
Сын: Рогудеев Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Рогудеева Любовь Павловна