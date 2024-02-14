Сафина Захиря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафина Захиря

Сафина Захиря

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Хамид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Хамид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Хамид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафин Хамид

Рождение ребёнка
30.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Хамид

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.