Колисниченко Виктор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолисниченко Виктор Ильич

Колисниченко Виктор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
2005 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.03.2005

Сын: Колисниченко Егор Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close