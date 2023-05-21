Колисниченко Виктор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.03.2005
Сын: Колисниченко Егор Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности