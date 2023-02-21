Малютин Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1934
Сын: Малютин Василий Александрович
Мать ребёнка: Малютина Александра Родионовна
деревня Сидоровская Нюксенского района Северного края
Призыв на военную службу
26.10.1941
Демобилизация
?.09.1942
В связи с инвалидность
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малютин Иван Александрович
Мать ребёнка: Малютина Александра Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Александровна
Мать ребёнка: Малютина Александра Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно