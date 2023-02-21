Малютин Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1934

Сын: Малютин Василий Александрович

Мать ребёнка: Малютина Александра Родионовна

деревня Сидоровская Нюксенского района Северного края
Призыв на военную службу
26.10.1941
Демобилизация
?.09.1942
В связи с инвалидность
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Иван Александрович

Мать ребёнка: Малютина Александра Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Александровна

Мать ребёнка: Малютина Александра Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малютина Александра Родионовна

Смерть
Неизвестно
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