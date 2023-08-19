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Федяев Иван Михайлович

Место рождения

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Федяев Михаил Иванович

Мать: Федяева Мария Васильевна

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
С 30.06.1941
красноармеец 495 гаубичный ап, 125 сд
Попал в плен (военное)
С 02.08.1941 по ?.06.1945
Табивере, Tartu vald, Tartu maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федяева Анна Николаевна

Марьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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