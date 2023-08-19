Федяев Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Федяев Михаил Иванович
Мать: Федяева Мария Васильевна
Военная служба
С 30.06.1941
красноармеец 495 гаубичный ап, 125 сд
Попал в плен (военное)
С 02.08.1941 по ?.06.1945
Табивере, Tartu vald, Tartu maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федяева Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно