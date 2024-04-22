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Иван Семенов

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

21.08.1861 ст.

Дата смерти

03.01.1862 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1861 ст.

Отец: Семен Антипов

Мать: Дарья Егорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
22.08.1861 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Гавриил Васильев
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
03.01.1862 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
05.01.1862 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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