Татьяна Аксенова
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Екатерина Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Андреев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Алексей Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Андреев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Андреев
Смерть
Неизвестно