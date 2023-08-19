Татьяна Аксенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Аксенова

Место рождения

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Екатерина Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Андреев

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Алексей Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Андреев

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Андреев

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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