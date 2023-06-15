Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Сидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феклист Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иуда Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симеон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1802 ст.
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