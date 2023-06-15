Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1802 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Сидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феклист Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иуда Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симеон Иванов
Мать ребёнка: не указана
Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1802 ст.