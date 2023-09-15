Гудкова (Калмыкова) Александра
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гудков Даниил
Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гудков Стефан
Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович
восприемники: князь родмистр Д.Г. Голицын ( его жена Марфа Ивановна Платова внучка графа Платова) и статс дама Л.И. Пыльцына | Вознесенский кафедральный собор
Рождение ребёнка
1860
Сын: Гудков Николай
Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гудкова Александра
Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович
Рождение ребёнка
28.07.1875
Сын: Гудков Василий
Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович
казак | Станица Верхне-Новочерскасская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1889
Похороны
Неизвестно
ст. Верхне-Новочеркасская, Область Войска донского