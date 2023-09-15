Гудкова (Калмыкова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Калмыкова) Александра

Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Калмыков Василий Давыдович

Мать: Калмыкова Агафья Филипповна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гудков Даниил

Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гудков Стефан

Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
восприемники: князь родмистр Д.Г. Голицын ( его жена Марфа Ивановна Платова внучка графа Платова) и статс дама Л.И. Пыльцына | Вознесенский кафедральный собор
Рождение ребёнка
1860

Сын: Гудков Николай

Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Гудкова Александра

Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович

Рождение ребёнка
28.07.1875

Сын: Гудков Василий

Отец ребёнка: Гудков Иван Степанович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
казак | Станица Верхне-Новочерскасская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудков Иван Степанович

Смерть
1889
Похороны
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
ст. Верхне-Новочеркасская, Область Войска донского
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